"رقصة" فينيسيوس تثير الجدل قبل ديربي مدريد

خرج عدد من لاعبي كرة القدم البارزين من البرازيل وعلى رأسهم نيمار يوم الجمعة للدفاع عن مواطنهم فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الذي تعرض لانتقادات بسبب طريقة احتفاله بالأهداف.



وقدم فينيسيوس أداء قويا في بداية الموسم إذ سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في كل المسابقات، ولكنه أثار حنق منافسيه في الدوري الإسباني باحتفالاته التي تتضمن رقصات بالقرب من راية الزاوية.



وتعرض فينيسيوس (22 عاما) لانتقادات واسعة في إسبانيا إلا أن مواطنه وزميله في المنتخب نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، شجعه على التعبير عن مشاعره كيفما شاء.



وكتب نيمار على انستغرام: راوغ، ارقص فلتكن على سجيتك! سعيدا كما أنت. عليك بها يا ولدي، سنرقص في الهدف القادم.



وطلب قلب دفاع البرازيل المخضرم تياغو سيلفا من مواطنه أن يواصل رقصته.



وكتب: لا تدع أحدا يسلبك فرحتك.



وقال الناقد في برنامج تلفزيوني إسباني، بدرو برافو، إن هذا الاحتفال ينم عن عدم احترام المنافس، مشبها هذا التصرف بسلوك القرود، ما أثار انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرت التعليق عنصريا.



وبعدها، أوضح برافو عبر تغريدة أنه استخدم هذا التشبيه ليعبر عن أن اللاعب "يقوم بأمور غبية".



وتابع: أريد أن أوضح أن تعبير يلعب كالقرد الذي أسأت استخدامه لوصف رقصة فينيسيوس احتفالا بالتسجيل كان مجازيا.



وواصل: نظرا لأنني لم أقصد الإساءة لأحد، فأنا أعتذر من كل قلبي. عذرا!.



وعبر الأسطورة البرازيلي بيليه عن دعمه للاعب ريال مدريد.



وكتب على تويتر: كرة القدم متعة. إنها رقصة. حفلة حقيقية. رغم أن العنصرية لا تزال موجودة، فلن نسمح لها بأن تمنعنا من مواصلة الابتسام.



وأتم: سنواصل مكافحة العنصرية بهذه الطريقة: النضال من أجل حقنا في السعادة".

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