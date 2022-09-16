"فيفا" يحسم موقف الإكوادور من المشاركة بكأس العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة أنه رفض الطعن المقدم من تشيلي في قضية مشاركة اللاعب بايرون كاستيو مع الإكوادور دون وجه حق في تصفيات كأس العالم، ما يعني أن الإكوادور ستشارك في النهائيات في قطر هذا العام.



وطعن الاتحاد التشيلي على قرار الفيفا الصادر في العاشر من يونيو الماضي برفض شكواه بداعي أن كاستيو ولد في توماكو بكولومبيا عام 1995 وليس بمدينة جنرال بياميل بلاياس في 1998 كما ذكر بوثائقه الرسمية.



وذكر الفيفا في بيان بعد تحليل الطلبات المقدمة من كل الأطراف وبعد جلسة استماع أكدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط بإغلاق الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري‭‬.



وأضاف: ومن بين اعتبارات أخرى تبين وعلى أساس الوثائق التي قدمت أن اللاعب يحمل جنسية الإكوادور بصفة دائمة.



وطعنت تشيلي على القرار في أول يوليو وطالبت الفيفا بالإسراع في العملية قبل تحديد جلسة استماع يوم الخميس.



وخاض كاستيو ثمان من 18 مباراة لعبتها الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ونفت الإكوادور ارتكاب أي مخالفة تخص مشاركة اللاعب.



وحصدت الإكوادور 14 من 26 نقطة بمشاركة كاستيو، وخسارة نقاط بالمباريات التي لعبها كانت ستعني الغياب عن النهائيات في قطر.



وتنافس الإكوادور في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف والسنغال وهولندا، وتنطلق النهائيات يوم 20 نوفمبر وتجمع المباراة الافتتاحية قطر والإكوادور.





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