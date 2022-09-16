"هل هو من كوكبنا؟".. الصحافة العالمية تشيد بفيدرر

غداة إعلان اعتزاله، أشادت الصحف العالمية بالسويسري روجيه فيدرر الفائز بعشرين لقباً في البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بدءاً بعنوان "فليحفظ الله الملك" على غلاف صحيفة "ليكيب" الفرنسية"، وصولاً إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي اعتبرت أنه "بلغ الكمال الرياضي".

في فرنسا، حيث يحظى السويسري شعبية كبيرة رغم أنه لم يفز بلقب رولان غاروس سوى مرة واحدة، عنونت صحيفة "لو فيغارو" مقالها أيضاً "روجيه فيدرر، اعتزال الأسطورة".

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وأضافت "ليكيب" من جهتها أن: مسيرته اقتصرت على على الفن والروعة. ألا يمكن اعتبار فيدرر أعظم رياضي في كل العصور، متقدماُ على (البرازيلي) بيليه أو (الأميركي) محمد علي كلاي، أو (الجامايكي) أوساين بولت أو (الأميركي) مايكل جوردان؟.

وسلّطت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية الضوء على البعد الفنّي لأسلوب فيدرر الفائز ست مرات في بطولة أستراليا المفتوحة، قائلة إن فيدرر ارتقى بالتنس "إلى شكل فني".

وأضافت: كلما درسته أكثر، لاحظت أن أي عنصر لم يكن وليد عجلة أو اضطرار، في إشارة إلى الانسيابية الكبيرة في أدائه والانطباع بالسهولة الذي يقدمه في الملعب.

في سويسرا موطن الأسطورة، أشارت صحيفة "لو تان" (الوقت) في افتتاحيتها إلى أن فيدرر: سيبقى دائماً في الذاكرة بحبه للتنس وأسلوبه الفريد الذي يتسم بالراحة والجمال والسكون.

وكتبت صحيفة "بازل تسايتونغ" في المنطقة التي يتحدّر منها فيدرر "الآن، انتهى الأمر"، مضيفة أن "الأمر يبدو كوداع لقريب".

من جهتها، ودّعت صحيفة "تريبون دو جنيف" فيدرر بالقول إنه: لن يلعب مرة أخرى، إلا في قلوبنا وذكرياتنا.

أما في إسبانيا، فأكدت صحيفة "إل باييس" أن إعلان اعتزال الرجل صاحب 103 ألقاب إن لم يشكّل مفاجأة بحد ذاته، فإنه "لا يجعل الأمر أقل إيلاماً".

"اللبق والراقي"

في بريطانيا، أعادت "بي بي سي" استخدام صيغة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي كان أحد أكبر منافسي فيدرر خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين: يجب أن تتساءلوا ما إذا كان قد جاء من الكوكب نفسه.

وأكدت الهيئة البريطانية في معرض إشادتها بالرياضي والرجل المحترم والراقي حسب وصفها أن فيدرر: بضربة أمامية رشيقة، وإرسال دقيق للغاية، ونظرة لطيفة للجمهور، فاز بقلوب الجماهير كما لم يسبقه أحد.

موجة الصدمة الناجمة عن إعلان فيدرر اعتزاله، بعد فترة وجيزة من أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامس (41 عاماً)، وصلت إلى الصين.

واعتبرت صحيفة "بايبر" في شنغهاي، حيث فاز فيدرر ببطولتي ماسترز، أن السويسري "صديق قديم لشعب شنغهاي".

أما بالنسبة إلى "إنديان إكسبرس" في نيودلهي، فقد "طُويت صفحة للتو" بإعلان فيدرر، بعد ثلاثة أيام من فوز الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس (19 عاماً) ببطولة أميركا المفتوحة وتربعه على عرش صدارة التصنيف العالمي.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" التي تروي كيف "تحول ملتقط كرات إلى واحد من أكثر الرياضيين تألقاً في العالم"، فلا يمكن للإسباني رافايل نادال وديوكوفيتش حتى لو فازا بمزيد من بطولات غراند سلام، أن ينافسوا فيدرر من حيث اللباقة والرقيّ.

وتضيف الصحيفة الأميركية أن فيدرر (...) أثّر في الجماهير في كل أنحاء العالم بأسلوبه المذهل وشخصيته الأنيقة داخل الملعب وخارجه.