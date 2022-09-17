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أليغري يسخر من الحديث عن إقالته

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أليغري
عاد أليغري العام الماضي إلى يوفنتوس وذلك بعد إقالته في 2019

أليغري يسخر من الحديث عن إقالته

تورينو - فرانس برس

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كشف مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري الذي يحقق بداية موسم سيئة جداً محلياً وقارياً، أنه يتلهى بحديث بعض جماهير النادي عن إقالته من منصبه.

وقال السبت ساخراً في مؤتمر صحافي في تورينو قبل حلول "بيانكونيري" على مونزا الأحد في الدوري المحلي: أنا سعيد للحديث عن إقالة أليغري، لقد افتقدت كثيراً لهذا الأمر، افتقدت له لأني أتلهى.

تابع: الجميع يرتكب الأخطاء، وأنا أوّلهم، بالتأكيد أرتكب أخطاء أكثر من الآخرين، لكن في هذه اللحظة نحن بحاجة للوضوح.

مرهقاً بالإصابات، يحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري الإيطالي وخسر أول مبارتين له في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أردف المدرب الذي قاد "السيدة العجوز" إلى لقب الدوري بين 2015 و2019: من الطبيعي أن يتم الحكم على عملي أنا وجهازي الفني بحسب النتائج، لكني واثق وهادئ.

وعاد أليغري (55 عاماً)، مدرب ميلان السابق، العام الماضي إلى يوفنتوس وذلك بعد إقالته في 2019 إثر خروج مبكر من دوري الأبطال. في غيابه، أمضى يوفنتوس موسمين مع ماوريتسيو ساري وأندريا بيرلو.

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