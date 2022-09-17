أنشيلوتي عن فينيسيوس: لست والده

يغيب المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة عن قمة الدوري الإسباني في كرة القدم الأحد بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو، بحسب ما أكّد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وغاب المهاجم المخضرم البالغ 34 عاماً عن آخر مبارتين للفريق الملكي، لإصابة بفخذه وكان يأمل التعافي، لكنه لم يتدرب مع الفريق السبت.

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قال أنشيلوتي السبت في مؤتمر صحافي عشية المباراة على ملعب خصمه واندا متروبوليتانو: لن يتمكن بنزيمة من اللحاق بالمباراة. بدأ بالعمل فردياً. سيبقى هنا في فترة التوقف الدولية ليكون جاهزاً بعد استئناف الليغا.

ولم يرغب المدرب الدخول بجدلية احتفال مهاجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور والتي اعتبرها البعض غير لائقة: لست والده، لست شقيقه، أنا مجرد مدربه، يمارس كرة القدم بفرح يمتلكه.

وكان انتقاد فينيسيوس جونيور من وكيل لاعبين إسباني في برنامج تلفزيوني شهر، وصف ما يقوم به بعد الاحتفال برقصة القرد، اثار سخط الكثيرين في البرازيل.

ويتصدر ريال الترتيب بـ15 نقطة كاملة من خمس مباريات، فيما يحتل أتلتيكو المركز السابع بعشر نقاط.

وفي الطرف المقبل، يعود الحارس السلوفيني يان أوبلاك من الاصابة، بعد غيابه عن الفوز الأخير على سلتا فيغو 4-1 والخسارة بهدفين أمام بايرن ليفرزكوزن الألماني الثلاثاء دوري أبطال أوروبا.

وأكّد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ان السلوفيني جاهز للعب، وقال ان فريقه قادر على احباط خصومه الذين فازوا بمبارياتهم الثماني في مختلف المسابقات.

قال لاعب الوسط السابق: من الهام دوماً كيف تصل إلى المباريات والديربيات الكبرى، لكن لحظة تبدأ المباراة تصبح القصة مختلفة، لهذا السبب هذه اللعبة مسلية.