الهلال ينهي صمود الوحدة بثلاثية في الشوط الثاني

سجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لينهي مقاومة الوحدة ويفوز 3-صفر ليحافظ حامل اللقب على انطلاقته القوية بدوري "روشن" السعودي يوم الجمعة.
وحقق فريق المدرب رامون دياز فوزه الرابع على التوالي ليتقاسم الصدارة مع الشباب صاحب العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة أيضا والذي يتفوق بفارق الأهداف.
وانتظر أبطال آسيا حتى الدقيقة 58 ليفتتح المالي موسى ماريغا التسجيل بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
وضاعف النيجيري أوديون إيغالو النتيجة بلمسة هادئة أمام المرمى قبل 11 دقيقة من النهاية.
وأكمل الأرجنتيني لوسيانو فييتو الثلاثية بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 89.
وتعرض الوحدة للهزيمة الثالثة هذا الموسم ولديه ثلاث نقاط بالمركز 12.
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