برشلونة يتصدر بثلاثية في إلتشي.. ويترقب ديربي مدريد

ارتقى برشلونة لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه على إلتشي 3 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتا بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يواجه غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

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على الجانب الآخر تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 48 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة.

وأكمل إلتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جونزالو فيردو في الدقيقة 14.

وبدأت المباراة بضغط من جانب برشلونة الذي حاول منذ البداية إرباك حسابات ضيفه وتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 14 تعرض جونزالو فيردو لاعب إلتشي للطرد المباشر، بعد عرقلة لفرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة المنطلق نحو مرمى الحارس إدغار بديعة.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف ضيفه، وحاول تسجيل الهدف الأول في أكثر من مناسبة لكن دفاع إلتشي نجح في إبعاد الخطر عن مرماه.

وفي الدقيقة 34 نجح برشلونة في تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تلقى كرة عرضية من زميله أليخاندرو بالدي، ليضع الكرة بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وواصل برشلونة ضغطه على منافسه، الذي لم يهاجم مرمى الحارس تير شتيغن كثيرا ولم يشن العديد من الهجمات طوال الشوط الأول.

وفي الدقيقة 41 سجل برشلونة هدفه الثاني عن طريق الهولندي ممفيس ديباي، الذي تلقى كرة عرضية من بالدي داخل منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة ويراوغ مدافع إلتشي ويضع الكرة في الشباك.

وسجل بيدري لاعب وسط برشلونة هدفا بعد ذلك بدقيقتين، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أظهرت تسلل اللاعب.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم برشلونة 2 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه على منافسه، الذي تواصلت معاناته مع النقص العددي.

وفي الدقيقة 48 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة، بعدما استفاد من مجهود زميله ديباي الذي استغل بدوره خطأ مدافع إلتشي في إخراج الكرة، ليمرر الكرة للمهاجم البولندي ليضعها الأخير في الشباك بسهولة.

وحاول برشلونة إضافة الهدف الرابع، وأصبح فريق إلتشي محاصرا في منطقة جزائه، ولم يخرج لشن هجمات على مرمى تير شتيجن، الذي لم يواجه اختبارات صعبة في الشوط الثاني.

وأضاع ليفاندوفسكي فرصة إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 71، الذي سدد كرة قوية فوق عارضة المرمى.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد ليطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بفوز برشلونة 3 - صفر.