دورتموند يستغل خسارة بايرن الأولى ويتصدر مؤقتًا

انفرد بوروسيا دورتموند مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه شالكه 1 - صفر وخسارة بايرن ميونخ حامل اللقب على يد مضيفه أوغسبورغ صفر - 1 يوم السبت بالمرحلة السابعة من البوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت 3 -1 وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه فيردر بريمن 1- 1.

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ورفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات ليتقدم إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على يونيون برلين الوصيف والذي يواجه فولفسبورغ يوم الأحد ونقطتين على فرايبورغ صاحب المركز الثالث والذي يلتقي مع مضيفه هوفنهايم غدا أيضا كما يتفوق دورتموند بفارق ثلاث نقاط على بايرن صاحب المركز الرابع.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، سجل المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو (17 عاما) هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 79.

وسجل دورتموند فوزه الخامس هذا الموسم مقابل هزيمتين.

واستعاد دورتموند إتزانه بعد خسارتين متتاليتين، إذ سقط على ملعب لايبزغ صفر- 3 في مباراته السابقة بالبوندسليغا قبل أن يخسر أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1 - 2 في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب إمبولس أرينا أحرز ميرجيم بيريشا هدف الفوز لأوغسبورغ في الدقيقة 59.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم للمركز الحادي عشر.

وتعثر بايرن للمرة الرابعة على التوالي بالبوندسليغا (3 تعادلات وخسارة)، لكن مهمته في دوري أبطال أوروبا تسير على أفضل حال حيث حقق انتصارين متتاليين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء.