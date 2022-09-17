ديلور وبن طالب ضمن قائمة الجزائر لوديتي غينيا ونيجيريا

ضمّت تشكيلة منتخب الجزائر لكرة القدم يوم السبت التي ستخوض مباراتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا الشهر الحالي، المهاجم العائد أندي ديلور بعد تقديم اعتذاره لتفضيله سابقاً التركيز مع ناديه نيس الفرنسي.

وبعد غياب نحو سنة، قال ديلور الخميس في فيديو على موقع الاتحاد الجزائري: أعتذر للشعب الجزائري واتوق للعودة كي اثبت لهم حبي لهذا القميص وهذا البلد.

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وكان ديلور (30 عاماً) احرز لقب كأس أمم إفريقيا 2019 مع "محاربي الصحراء"، لكنه قرر في أكتوبر 2021، عشية كأس الأمم في الكاميرون، تعليق مشاركاته الدولية للتركيز على نيس بعد قدومه من مونبلييه، ما أثار غضب مدرب المنتخب جمال بلماضي.

واستدعى بلماضي السبت تشكيلة من 24 لاعباً، لمواجهة غينيا ونيجيريا في 23 و27 الشهر الجاري ودياً في وهران. يذكر أن المنتخب الجزائري اخفق بالتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وضمّت التشكيلة مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز ولاعب وسط ميلان بطل إيطاليا اسماعيل بن ناصر، كما عاد اليها لاعب وسط أنجيه الفرنسي نبيل بن طالب بعد غياب طويل.

وكان حسام الدين مريزيق، لاعب وسط شباب بلوزداد، الوحيد الناشط في الدوري المحلي، فيما غاب عن الحسابات المخضرمون رايس وهاب مبولحي، سفيان فيغولي، عدلان قديورة وياسين براهيمي.

ولم تتضمن قائمة بلماضي اسماء متداولة إعلامياً في الفترة الاخيرة من مزدوجي الجنسية، على غرار حسام عوار (ليون الفرنسي)، ياسين عدلي (ميلان الإيطالي) وراين آيت-نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي).

وفي ما يأتي التشكيلة:

- حراسة المرمى: أنتوني ماندريا (كاين الفرنسي)، ألكسندر أوكيدجة (متز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي)

- الدفاع: عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، عبد القادر بدران (ضمك السعودي)، محمد أمين توغاي (الترجي التونسي)، أحمد توبة (باشاك شهير التركي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، حكيم زدادكة (ليل الفرنسي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، حسين بن عيادة (الوداد البيضاوي المغربي)

- الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، رامز زروقي (تفنتي الهولندي)، آدم زرقان (شارلروا البلجيكي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، نبيل بن طالب (انجيه الفرنسي)، حسام الدين مريزيق (شباب بلوزداد)

- الهجوم: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، آدم وناس (ليل الفرنسي)، يوسف بلايلي وإسلام سليماني (بريست الفرنسي)، بلال براهيمي وأندي ديلور (نيس الفرنسي)، محمد امين عمورة ( لوغانو السويسري).