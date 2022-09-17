سيتي يتصدر مؤقتًا بثلاثية في شباك وولفرهامبتون

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على وولفرهامبتون 3 - صفر، يوم السبت، في الجولة الثامنة من المسابقة.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جاك غريليش بعد مرور 55 ثانية من بداية اللقاء، وأضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 16 ثم سجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 69.
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واضطر فريق وولفرهامبتون لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ناثان كولينز في الدقيقة 33.
ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطتين أمام أرسنال، الذي يواجه برينتفورد يوم الأحد.
وفي المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون عند ست نقاط في المركز السادس عشر.
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