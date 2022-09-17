ناغلسمان: ماني يحتاج إلى الصبر

حث يوليان ناغلسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الوافد الجديد ساديو ماني على الصبر وذلك بعد العروض غير الموفقة التي قدمها ماني مؤخرا مع النادي البافاري.

وقبل انطلاق مباراة بايرن أمام اوجسبورغ، قال ناغلسمان لمحطة "سكاي" الرياضية، يوم السبت، عن ماني: هو لاعب عظيم يحتاج ببساطة إلى وقت للتعود على سير الأمور بشكل مختلف (عما اعتاده)، فلديه زملاء جدد، وهذا أمر طبيعي تماما، ولغة جديدة وبلد جديد.

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كان المهاجم السنغالي الدولي (30 عاما) انتقل الصيف الماضي إلى بايرن قادما من ليفربول الإنجليزي.

وقال ناغلسمان: لقد قضى فترة طويلة في بريطانيا. وهذا شيء ليس سهلا إذ إن كل شيء مختلف هنا. فعلى سبيل المثال عليه أن يقود السيارة من الجانب الآخر.

يشار إلى أن ماني لم يشارك في إحراز أي هدف مع بايرن خلال آخر ثلاث مباريات في الدوري الألماني، كما أن أداءه كان ضعيفا في مباراة بايرن أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي فاز فيها بايرن بهدفين نظيفين.

وأوضح ناغلسمان أنه غير قلق من هذا الأمر: فهو سيتأقلم تماما وكل شيء سيصبح جيدا.