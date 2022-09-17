"كورونا" تضرب الدوري الصيني مجددًا

سيتم تأجيل الجولتين المقبلتين من الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم حتى نهاية سبتمبر الجاري حيث يتواصل تأثر المسابقة بجهود الصين للتصدي لتفشي فيروس كورونا.



وأعلن المنظمون أن تسع مباريات كان من المقرر إقامتها يومي الأحد والاثنين ضمن الجولة 17 قد تم تأجيلها إلى 24 و25 سبتمبر، بينما ستقام مباريات الجولة 18، التي كان من المقرر إقامتها يومي 23 و24 سبتمبر، يومي 29 و30 من الشهر ذاته.



وتم تأجيل مباريات ضمن الجولتين 19 و 20 حتى إشعار آخر.



وعاد الدوري الصيني الممتاز إلى نظام الذهاب والإياب في بداية شهر أغسطس. لكن سياسة الحكومة المتمثلة في الوصول لصفر حالات كوفيد-19، وهو ما يعني مواجهة والقضاء على كل انتشار للفيروس بعمليات إغلاق متكررة، دفعت جدول مباريات البطولة نحو حالة من الفوضى.



وقبل التغييرات الأخيرة، تم تأجيل 15 مباراة وتم إعادة تحديد مواعيد جديدة لها منذ استئناف منافسات البطولة في الخامس من أغسطس الماضي.



ويحتل ووهان ثري تاونز حاليا صدارة ترتيب الدوري الصيني المؤلف من 18 فريقا برصيد 44 نقطة من 16 مباراة، أي أكثر بأربع نقاط من حامل اللقب شاندونغ تايشان، الذي لعب مباراة واحدة أكثر من متصدر الترتيب.

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