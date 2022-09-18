أودينيزي يحقق فوزاً مثيراً على إنتر ميلان ويتصدر الدوري الإيطالي

اقتنص أودينيزي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 3 - 1 يوم الأحد بالمرحلة السابعة.

وتقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة، ولكن أودينيزي أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

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وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة أحرز جاكا بيول الهدف الثاني لأودينيزي ثم أكد تولغاي أرسلان فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، فيما خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل أربعة انتصارات.

ورفع أودينيزي رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي وأتالانتا وميلان.

ويلتقي نابولي الوصيف مضيفه ميلان في وقت لاحق اليوم كما يلتقي أتلانتا مع مضيفه روما.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة ليبقى في المركز السادس.