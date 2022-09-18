الزمالك يضع قدمًا في الدور التالي من دوري الأبطال

بات الزمالك المصري على أعتاب الصعود إلى دور الـ32 لدوري الأبطال، بعدما حقق انتصارا مستحقا 2 - صفر على مضيفه إليكت سبور التشادي، في مباراة الذهاب.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح اللاعب المخضرم محمود عبدالرازق شيكابالا التسجيل للزمالك في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 57.

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وأضاع الزمالك فرصة تعزيز النتيجة، بعدما أهدر زيزو ركلة جزاء للفريق الضيف في الدقيقة 78، احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة يوسف أسامة نبيه.

وبات يكفي الزمالك الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب الذي من المقرر أن يجري بملعبه الأسبوع المقبل، من أجل التأهل لدور الـ32 في البطولة التي يتطلع للتتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2002.