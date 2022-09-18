سجن شقيق بوغبا وشركائه بتهمة الابتزاز

تم سجن ماتياس بوغبا الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الفرنسي بول بوغبا وأربعة أشخاص آخرين مؤقتا بتهمة ابتزاز لاعب يوفنتوس الإيطالي بحسب ما أفاد مصدر مقرب من هذه القضية وذلك بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق يوم السبت.

وكان ماتياس بوغبا (32 عاماً) أقرّ أنه وراء مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، في 27 أغسطس الماضي توعّد فيه بالكشف عن "أمور كبيرة" عن بطل العالم.

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والأربعة الآخرون جميعهم مقربون من عائلة بوغبا وتتراوح أعمارهم بين 27 و36 عاماً. واحتُجز الأشخاص الخمسة منذ يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتقدّم بول بوغبا (29 عاماً) بشكوى لدى النيابة العامة في تورينو في 16 يوليو، قائلاً انه كان هدفاً لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.

وأكد محامي ماتياس بوغبا، ياسين بوزرو بأنه سيستأنف قرار سجن موكله وقال لمحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية "سنطعن في هذا القرار" ، مؤكدا أن موكله لم يرتكب أي جريمة جنائية.

قال بوغبا بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 للمحققين أن مبتزيه أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم أنه طلب من أحد المرابطين (رجل دين) بإلقاء تعويذة على زميله في المنتخب ونجم باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر ينفيه.

واستهلت النيابة العامة الفرنسية تحقيقها في 2 سبتمبر الجاري. تعالجه بشكل مشترك وحدة مكافحة العصابات في الشرطة ووحدة الجريمة المركزية. واستُمع لعدة أشخاص من قبل الشرطة، بينهم والدة اللاعب.

وكان محامو اللاعب ووالدته ييو موريبا ووكيلته المحامية رافاييلا بيمينتا التي خلفت الراحل مينو رايولا قالوا في بيان أن: تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجِئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا.