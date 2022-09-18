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لاعب أرسنال مواليد 2007 يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

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أرسنال
إيثن نوانيري

لاعب أرسنال مواليد 2007 يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

لندن - رويترز

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أصبح إيثن نوانيري البالغ عمره 15 عاما أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما شارك كبديل في تشكيلة أرسنال الذي استعاد صدارة المسابقة بفوزه السهل 3-صفر على ملعب برنتفورد يوم الأحد.

ومنحت أهداف وليام ساليبا وغابرييل جيسوس التقدم 2-صفر لفريق المدرب مايكل أرتيتا في الشوط الأول قبل أن يكمل فابيو فييرا الثلاثية في الدقيقة 54.

وشارك نوانيري، البالغ عمره 15 عاما و181 يوما، بدلا من فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول لاعب أصغر من 16 عاما يشارك في الدوري الممتاز.

وأصغر لاعب سابق شارك في البطولة كان هارفي إيليوتن لاعب ليفربول حاليا وكان عمره 16 عاما و38 يوما عندما خاض أول مباراة له في الدوري الممتاز مع فريقه السابق فولهام.

وتلقى أرسنال أول هزيمة هذا الموسم في مباراته الأخيرة على ملعب مانشستر يونايتد لكنه لم يتعرض لأي خطر اليوم وسيطر على المباراة منذ البداية.

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