لاعب برشلونة السابق ينال أسرع "طرد" في الدوري الفرنسي

سجل جان كلير توديبو، مدافع فريق نيس، رقما قياسيا غير مرغوب فيه، عقب تلقيه بطاقة حمراء بعد مررو 9 ثوان فقط من لقاء ناديه مع مضيفه آنجيه.

وجرت المباراة، التي انتهت بفوز آنجيه 1 - صفر على نيس، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وتعرض توديبو، لاعب برشلونة الإسباني السابق، للطرد، عقب تدخله العنيف مع عبدالله سيما، لاعب فريق آنجيه، عندما كان آخر مدافعي نيس، حينما مر المهاجم السنغالي بالكرة تجاه مرمى الفريق، مما أدى لاتخاذ الحكم قراره بمنحه بطاقة حمراء في هذا الوقت المبكر من عمر اللقاء.

وأصبح توديبو صاحب أسرع بطاقة – صفراء أو حمراء – تظهر في بطولة الدوري الفرنسي، منذ أن بدأت شبكة (أوبتا) المتخصصة في إحصاءات مباريات كرة القدم، في جمع البيانات بالمسابقة موسم 2006 - 2007.