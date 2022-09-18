لاعب ليفربول يدافع عن صلاح: إنه بشر

دافع جيمي كاراغر لاعب ليفربول الأسبق عن نجوم الفريق الذين تراجع مستواهم، موضحًا أنهم "بشر، ويحق لهم التراجع".
وقال كاراغر في تصريحات نقلتها "anfield central": لقد تعرضوا لعدة إصابات، ولم يقدموا أفضل عروضهم في بداية الموسم.
وتابع: ربما آرنولد وفان دايك، فابينيو في خط الوسك وصلاح في الهجوم، هؤلاء اللاعبون قدموا مستويات خيالية لأربعة أو خمسة مواسم، لكن هذا طبيعي ويحق لهم التراجع، إنهم بشر، لقد تعرضنا لتلك المواقف ونحن نلعب.
وأضاف: الانتقادات تحفزك، رأيت تحولًا كبيرًا في أداء فان دايك أمام أياكس، لقد عاد لمستواه المعهود.
ويعاني ليفربول على الصعيد المحلي منذ بداية الموسم الحالي، إذ حقق انتصارين فقط من 6 مباريات، بالإضافة إلى 3 تعادلات وخسارة وحيدة، محتلًا المركز الثامن في جدول الترتيب.
وسجل صلاح هدفين فقط خلال مباريات ليفربول الست بالدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.
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