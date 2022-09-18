أرسنال يستعيد نغمة الفوز والصدارة

استعاد أرسنال نغمة الفوز ومعها صدارة بطولة إنجلترا لكرة القدم بفوزه الصريح على مضيفه وجاره برنتفورد 3-صفر السبت في المرحلة السابعة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على كل من مانشستر سيتي وتوتنهام.

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وكان فريق شمال لندن بدأ الموسم بطريقة مثالية بفوزه في مبارياته الخمس الأولى في الدوري المحلي قبل أن يتعرض لخسارته الأولى هذا الموسم على يد مانشستر يونايتد 1-3 قبل أسبوعين.

وثأر أرسنال بالتالي لخسارته امام برنتفورد بثنائية نظيفة في افتتاح الموسم الماضي.

خاض أرسنال المباراة في غياب قائده وصانع العابه النرويجي مارتن أوديغارد، لكن صفوفه شهدت عودة لاعب الوسط المدافع الغاني توماس بارتي بعد شفائه من إصابة عضلية.

في المقابل، خاض برنتفورد المباراة وهو يتمتع بسجل قوي على أرضه لا سيما في مباريات ديربي لندن حيث لم يخسر سوى واحدة من آخر 17 خاضها وكانت امام تشلسي صفر-1 في اكتوبر عام 2021، مقابل 13 انتصارا و3 تعادلات، لكنه وجد منافسا قويا امامه ليسقط امامه بثلاثية نظيفة.

ولم يتمكن مهاجم برنتفورد ايفان توني صاحب 5 اهداف في الدوري الانجليزي هذا الموسم، من الاحتفال كما يجب باستدعائه الى صفوف منتخب انجلترا للمرة الاولى قبل ايام علما بأنه اول لاعب من برنتفورد يتم دعوته لتمثيل منتخب "الاسود الثلاثة" منذ لس سميث عام 1939، لأنه افتقد الى التموين من زملائه طوال الدقائق التسعين.

بعد فترة جس نبض استمرت نحو ربع ساعة، نجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما رفع بوكايو ساكا الكرة من ركلة ركنية ارتقى لها المدافع الفرنسي ويليام ساليبا وسددها خلفية برأسه ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (17).

وسرعان ما اضاف أرسنال الهدف الثاني عندما مرر السويسري غرانيت تشاكا كرة عرضية داخل المنطقة ارتقى لها البرازيلي غابريال جيسوس برأسه واودعها الشباك (28). ورفع البرازيلي رصيده من الاهداف في الدوري المحلي الى 4 اهداف هذا الموسم بعد انتقاله الى صفوف فريقه الجديد قادما من مانشستر سيتي.

وحسم ارسنال النتيجة نهائيا في صالحه عندما اضاف الوافد الجديد الى صفوفه البرتغالي فابيو فييرا الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم ودخلت الشباك في اول مباراة يخوضها اساسيا مع فريقه في الدوري (49).

وهبط ايقاع المباراة بعد الهدف الثالث حيث اكتفى ارسنال بتبادل الكرات في منتصف الملعب في حين كانت محاولات برنتفورد خجولة باتجاه مرمى الضيوف.

وشارك اليافع ايثان نوانيري البالغ 15 عاما و181 يوما والذي لا يزال طالبا في المدرسة، في الثواني الاخيرة ليصبح بالتالي اصغر لاعب مشاركة في تاريخ ارسنال وفي الدوري الانجليزي عموما.

يذكر ان مدرب أرسنال الاسباني ميكل ارتيتا استدعى نوانيري للمشاركة في تدريبات الفريق الاول للمرة الاولى يوم السبت فقط.