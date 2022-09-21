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إصابة نوير وغوريتسكا بكورونا تبعدهما عن مباراتي ألمانيا

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نوير
قائد المنتخب الألماني مانويل نوير

إصابة نوير وغوريتسكا بكورونا تبعدهما عن مباراتي ألمانيا

برلين - فرانس برس

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سيغيب قائد منتخب ألمانيا الحارس مانويل نوير وزميله في بايرن ميونخ لاعب الوسط ليون غوريتسكا عن مبارتي منتخب بلادهما ضد المجر وانجلترا، المقررتين ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في 23 و26 الجاري، وذلك بعد تبيّن إصابتهما بفيروس كوفيد-19 يوم الأربعاء.

وغادر اللاعبان معسكر المنتخب ولن يشاركا في المباراتين. وقد تم استدعاء حارس هوفنهايم أوليفر باومان للحلول بدلا من المخضرم نوير، على أن تعلن هوية اللاعب الذي سيحل بدلا من غوريتسكا في الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن نتيجة فحص اللاعبين الاثنين كانت سلبية عندما استهلا التدريبات.

وتحتل المانيا المركز الثاني في المجموعة وراء المجر بتحقيقها انتصارا واحدا مقابل ثلاثة تعادلات في أربع مباريات.

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