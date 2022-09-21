تورط والدة مبابي في قضية الاعتداء على لاعبة سان جيرمان

كشفت تقارير صحافية عن تورط عائلة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وبالأخص والدته فايزة العماري في قضية الاعتداء على خيرة الحمراوي لاعبة الفريق الفرنسي.

وأشار مكتب المدعي العام بمدينة فرساي الفرنسية يوم الجمعة أنه تم إلقاء القبض مجددا على أميناتا ديالو لاعبة النادي الباريسي، بسبب مزاعم تورطها في الاعتداء على زميلتها خيرة حمراوي.

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وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أن ديالو استغلت قربها من عائلة مبابي من أجل كسب تعاطف إدارة النادي الفرنسي، وأن تحقيقات الشرطة تضمنت عمليات تنصت زعمت أن اللاعبة ووكيلها حاولا السيطرة على الفريق النسائي بالنادي واستبعاد بعض اللاعبات بالإضافة إلى تأمين عقد جديد لديالو.

وتابع تقرير الصحيفة: ديالو تواصلت مع العماري عن طريق صحافي بصحيفة "ليكيب"، الأخيرة قامت بطرح موضوع عقد أميناتا الجديد مع إدارة الفريق، اللاعبة ووكيلها شعرا بأنه لا يمكن المساس بهما بسبب علاقتهما مع عائلة مبابي، وأنهما استغلا تلك العلاقة في إبعاد الحمراوي عن النادي.

وواصل: والدة مبابي شعرت بالتعاطف مع ديالو في قضية زميلتها وتؤمن أنها بريئة، شوهدت لعدة مرات مع اللاعبة قبل الواقعة ما تسبب في تورطها الآن، والدة مبابي كانت ستقوم بعمل فيلم وثائقي عن مسيرة ديالو لكنه توقف عقب اتهامها رسميًا.

ووقعت جريمة الاعتداء التي في نوفمبر 2021، وأُلقي القبض على ديالو في الشهر نفسه للاشتباه في أنها كانت المدبرة لجريمة الاعتداء، لكن أطلق سراحها بعد 36 ساعة لعدم توجيه اتهامات ضدها، قبل احتجازها مجددًا سبتمبر الجاري.