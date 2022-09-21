دجاج "كنتاكي" يهدد مبابي

هددت الشؤون القانونية بـ"دجاج كنتاكي" نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عقب رفض الأخير المشاركة في الصور الجماعية لمنتخب بلاده بسبب أزمة حقوق الصور.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيراجع الاتفاقية الخاصة بحقوق صور اللاعبين بعد تقارير إعلامية تفيد بأن المهاجم مبابي رفض المشاركة في أنشطة تتعلق بشركة راعية.

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وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن مبابي رفض المشاركة في صورة المنتخب وأنشطة رعاية مقررة يوم الثلاثاء لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية المتعاقدة لرعاية المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي في بيان نشرته الشبكة: قررت عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين.

ويعد دجاج "كنتاكي" أحد رعاة المنتخب الفرنسي، إذ ألمح آلان بيرال نائب رئيس الفرع الفرنسي للشركة إلى اتخاذه إجراءات قانونية بعد ما حدث.

وقال بيرال في تصريحات إعلامية: ما فعله مبابي اندفاع شباب، المشكلة بينه وبين الاتحاد الفرنسي ليست معنا.

وتابع: لقد دفعنا أموالًا مقابل شيء واضح، من المؤكد أننا سندافع عن حقوقنا.

وكتب الاتحاد الفرنسي على "تويتر" يوم الاثنين أنه أجرى مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين ورئيس الاتحاد والمدرب ومدير للتسويق.

وأضاف البيان: يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع ما يمكن.

وتابع: يتطلع الاتحاد الفرنسي إلى العمل على الخطوط العريضة لاتفاقية جديدة تسمح له بتأمين مصالحه مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة التي عبر عنها اللاعبون بالإجماع.

وتستضيف فرنسا منتخب النمسا في دوري الأمم يوم الخميس ثم تلعب في ضيافة الدنمارك بعدها بثلاثة أيام.