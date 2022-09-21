طائرة خاصة و"غرفة" لسواريز..الكشف عن طلبات ميسي للبقاء في برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن شروط الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق لتجديد تعاقده مع الفريق الإسباني عام 2020، مشيرة إلى أنه طلب مكان خاص لأسرته وأسرة سواريز في كامب نو بالإضافة إلى طائرة خاصة له في فترة أعياد الميلاد.

ورحل ميسي عن برشلونة قبل بداية الموسم الماضي متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب عوائق "مادية واقتصادية" حالت دون بقائه وفقًا لبيان النادي الإسباني.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن شروط ميسي لتجديد عقده عام 2020 مع رئيس النادي حينها بارتوميو كانت: الحصول على عقد يمتد لثلاثة مواسم، و10 ملايين يورو كمكافأة للتجديد، بالإضافة إلى تحمل الإدارة للضرائب.

وتابعت: طلبات النجم الأرجنتيني لم تقتصر عند هذا الحد بل طلب الحصول على ما تم خصمه من عقده أثناء جائحة "كورونا" بفائدة 3%، وحجز غرف خاصة لأسرته وأسرة سواريز في مدرجات ملعب "كامب نو"، وطائرة خاصة لأسرته خلال فترة أعياد الميلاد.

وأكملت: ميسي طلب شرط جزائي في عقده يسمح له بمغادرة النادي متى ما شاء وتبلغ قيمته 10 آلاف يورو، إدارة بارتوميو وافقت على جميع الشروط باستثناء الشرط الجزائي واشترطت أن يصل إلى 700 مليون يورو، وأن تتوقف مكافأة التوقيع على عودة النادي لمساره الصحيح اقتصاديًا.

توقفت المفاوضات بين ميسي والإدارة بعد تعقدها، وبعد رحيل بارتوميو وبداية ولاية لابورتا، اطلع الأخير على الشروط لكنه رفضها في النهاية.

وتم الإعلان بعدها عن رحيل ميسي عن برشلونة لأسباب اقتصادية، ليستقر الأخير على الذهاب لباريس سان جيرمان وبداية رحلة جديدة هناك.