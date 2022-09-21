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فيدرر يأمل في خوض مباراته الأخيرة مع نادال

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فيدرر نادال
السويسري فيدرر بجانب الإسباني نادال

فيدرر يأمل في خوض مباراته الأخيرة مع نادال

لندن - فرانس برس

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ستكون المباراة الأخيرة لأسطورة كرة المضرب السويسري روجر فيدرر قبل اعتزاله نهائيا، في فئة الزوجي في مسابقة كأس ليفر يوم الجمعة المقبل كما أعلن بنفسه، معربا عن أمله في أن يخوضها إلى جانب غريمه الإسباني رافايل نادال.

وقال فيدرر في مؤتمر صحافي في لندن الأربعاء: إنه حدث لم أكن أريد تعكير صفوه، لكن في الوقت ذاته أعرف حدودي وقد طلبت من بيورن بورغ (قائد المنتخب الأوروبي) إذا كان من الممكن الاكتفاء بخوض مباراة فئة الزوجي وبالتالي سيحصل الأمر مساء الجمعة.

وأضاف: أنا استعد لخوض مباراة الزوجي، سنعرف لاحقا الى جانب من. بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في ان اكون تنافسيا، وذلك بعد غياب عن الملاعب دام شهرين بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في الركبة.

وإذا كانت هوية شريكه في الزوجي لم تعلن بعد، فإن الجميع يحلم بأن يلعب الى جانب نادال وقال فيدرر في هذا الصدد: بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت، لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا.

ويتألف المنتخب الأوروبي الى جانب نادال وفيدرر من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني اندي موراي، أما المنتخب العالمي بقيادة جون ماكنرو، فيضم الكندي فيليكس اوجيه الياسيم والأرجنتيني دييغو شفارتسمان والأميركي فريتز تايلور.

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