مدرب بلجيكا: حالة هازارد مع ريال مدريد لا تقلقني

أكد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن صانع اللعب إيدن هازارد في حالة ذهنية مناسبة وأن غيابه عن المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم لا يثير قلقه قبل مواجهتي ويلز وهولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ومن المحتمل أن يلعب هازارد دورا كبيرا في نهائيات كأس العالم بقطر ولكنه ربما يكون في حاجة لإثبات أنه في حالة بدنية وفنية جيدة مع المنتخب إذ أنه شارك أساسيا مع ريال مرة واحدة ولعب أقل من 100 دقيقة في الدوري الإسباني هذا الموسم.



وأبلغ مارتينيز الصحفيين يوم الأربعاء: إنه بحالة جيدة. دائما ما اتلقى نفس الأسئلة..هل شارك بصورة كافية؟ لكنه لم يغب عن حصة تدريبية واحدة، وهو بحالة جيدة للغاية بعيدا عن المباريات.



وتابع: غيابه عن المشاركة في المباريات أمر معروف، لكنه في حالة ذهنية جيدة ويتطلع للمشاركة في المباريات. أرى حالة من النشاط والسعادة تحيط بإيدن، وهو ما لم أره قبل ستة أشهر.



وأقر مارتينيز بأهمية المباراتين المقبلتين لإعداد اللاعب البالغ عمره 31 عاما قبل نهائيات كأس العالم، ولكنه قال إن هازارد لن يلعب على الأرجح المباراة بأكملها في أي منهما.



وقال: سنرى حالته مع المنتخب وسنقيمه، وبعدها ستفصلنا سبعة أسابيع عن كأس العالم.



وأضاف: لا أضع هدفا (على صعيد الدقائق التي عليه المشاركة فيها). يعتمد الأمر على إيقاع المباراة ومدى تطور حالته بعد 60 دقيقة. سيعتمد القرار على سير المباراة وأدائه الشخصي.



وتوقع مارتينيز مباراة عصيبة أمام ويلز في بروكسل يوم الخميس، حيث ستسعى بلجيكا للحفاظ على آخر آمالها في بلوغ نهائي دوري الأمم إذ أنها تبتعد عن هولندا متصدرة المجموعة بثلاث نقاط.



وقال: يمتلكون نظاما طوروه على مدار وقت طويل. هو فريق تنافسي للغاية تأهل لكأس العالم.



وأتم: نتوقع نفس الأمر، مباراة ذات وتيرة مرتفعة، بريطانية بعض الشيء (على مستوى الأسلوب). يلعبون عبر صفوفك ويتسم الأداء بأنه مباشر ويمارسون من خلاله ضغطا كبيرا داخل منطقة الجزاء، لا يمكنك أن تتراخى في مواجهة هذا الفريق.



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