آرون بوبينزا: سأرد الجميل لجماهير الشباب

أكد الغابوني آرون بوبينزا مهاجم نادي الشباب السعودي أنه سيقوم بكل ما يستطيع لرد جماهير النادي التي استقبلته بشكل جيد عقب التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.
وقال بونبينزا لبرنامج "في المرمى": تم استقبالي بشكل جيد من قبل مشجعي نادي الشباب بعد التعاقد معي، وهذا شجعني لتقديم كل ما لدي داخل الملعب لأرد لهم جميلهم وسأقوم بكل ما يلزم لمساعدة الفريق، وأنا أشعر بأنني في حال جيدة.
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وواصل حول خانته المفضلة داخل الملعب: إنه أمر يحدده المدرب وأنا أقوم بعملي فقط، بالنسبة لي الأمر سيان، سواء لعبت في الجناح أو في خانة رأس الحربة.
وختم: فريق الشباب متكامل ويملك لاعبين جيدين، ونأمل أن نفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.
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