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استبعاد لاعب من منتخب فرنسا بعد انتقاله إلى روسيا

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هيورتيل
هيورتيل وقع مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي

استبعاد لاعب من منتخب فرنسا بعد انتقاله إلى روسيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يواجه لاعب كرة السلة الفرنسي توماس هيورتيل إمكانية الإبعاد عن المنتخب الوطني والغياب عن أولمبياد باريس 2024، بعد انضمامه لفريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي، إذ أعلن الأخير يوم الخميس تعاقده مع اللاعب لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

من جانبه أوضح الاتحاد الفرنسي لكرة السلة في بيان أن هيورتيل انتهك لائحة عدم انضمام أي لاعب بالمنتخب الوطني إلى أي فريق روسي أو بيلاروسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة السلة أن لاعبيه وقعوا على البيان قبل النسخة الأخيرة من بطولة أوروبا والتي حل خلالها المنتخب الفرنسي في المركز الثاني.

وبناء على ذلك فإن هيورتيل (33 عاماً) لن ينضم للمنتخب الوطني خلال المباريات المقبلة والأولمبياد إذا لعب في صفوف زينيت.

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