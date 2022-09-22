المنتخب السعودي يواجه الإكوادور استعدادًا للمونديال

يواجه المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري يوم الجمعة في مباراة ودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، وذلك ضمن استعدادات الطرفين لنهائيات كأس العالم المقررة في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وهو المعسكر الثاني للسعودية في إسبانيا، بعد الأول في يونيو الماضي والذي خاض خلاله مباراتين أمام فنزويلا وكولومبيا وخسرهما بنتيجة واحدة (0-1).

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ويلعب الأخضر الذي سيخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما تلعب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والسنغال وهولندا.

ولم يسبق لـ "لأخضر" أن واجه الإكوادور في أي مناسبة سابقة.

وبدأ "الأخضر" معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية يوم الأحد، بمشاركة 26 لاعباً وقع عليهم اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وشملت التدريبات الماضية على الجوانب اللياقية والفنية.

ويهدف رينارد من مباراة الإكوادور ثم الولايات المتحدة بعدها بأربعة أيام إلى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين من كافة النواحي، وتطبيق بعض الأساليب والخطط الفنية.

أما منتخب الإكوادور الذي يدربه الأرجنتيني غوستافو ألفارو الذي سبق له الإشراف على أهلي جدة السعودي عام 2009، فيتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2002 و2006 و2014، وجاء تأهله هذه المرة بعدما حل رابعاً في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 26 نقطة، خلف البرازيل والأرجنتين والأوروغواي.

ويضم المنتخب الإكوادوري في صفوفه لاعبين مميزين أمثال بايرون كاستيو لاعب ليون المكسيكي وخوردي كايسيدو لاعب تيغريس المكسيكي وغونزالو بلاتا لاعب بلد الوليد الإسباني ومويسيس كايسيدو لاعب برايتون الإنجليزي.