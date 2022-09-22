مشاكل بيكيه تستمر.. تسريب عقده واتهامه بتشويه صورة برشلونة

كشفت تقارير صحافية تسريبات جديدة من داخل جدران "كامب نو" معقل برشلونة الإسباني تخص مدافعه وقائده جيرارد بيكيه، أنه طالب بأن يكون المدافع الأعلى أجرًا في العالم، ولم يصبّ توقيت الإعلان عن تلك التسريبات في صالح المدافع، إذ إن الإدارة الحالية برئاسة جوان لابورتا تطالبه بـ"الحفاظ على وعده" وإعلان اعتزاله بدلًا من الحصول على راتبه وهو على دكة البدلاء.

ولم يكن بيكيه هو الضحية الأولى لتسريبات الصحافية الإسبانية، إذ تم الكشف عن طلبات "خيالية" من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق السابق للبقاء ضمن صفوفه عام 2020، وأشارت رسائل البريد الإلكتروني بين خورخي ميسي والد واللاعب ووكيله، وبارتوميو رئيس برشلونة آنذلك، إلى أن لاعب باريس سان جيرمان الحالي طلب غرفة مخصصة لعائلته وعائلة زميله لويس سواريز في مدرجات ملعب برشلونة، بالإضافة إلى طائرة خاصة تقل عائلته خلال فترة أعياد الميلاد والحصول على 10 ملايين يورو كمكافأة للتوقيع مع إلغاء الشرط الجزائي بعقده.

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وواصلت صحيفة "إل موندو" نشر معلومات حول عقود لاعبي الفريق، وأوضحت أن عقد بيكيه مع بارتوميو ضمن له الحصول على 142 مليون يورو خلال خمسة مواسم (من 2017-2018 وحتى 2021-2022).

يحصل بيكيه بموجب ذلك العقد على 28.4 مليون يورو بالموسم الواحد، بخلاف مكافآت الفوز والمشاركة بالمباريات.

وأفادت الصحيفة أن بيكيه طلب من إدارة برشلونة حينها أن يصبح المدافع الأعلى أجرًا في العالم، وأن مسألة حصوله على أموال أكثر من تلك التي يحصل عليها زميله في منتخب "لا روخا" وقائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس كانت تعنيه كثيرًا.

وحقق هذا العقد أمنية بيكيه بعدما حصل بموجبه على 15 مليون يورو بعد الضرائب، بينما كان راموس يجني 12.5 مليون يورو بالموسم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن بيكيه وافق على تخفيض عقده بعد جائحة "كورونا"، والحصول على الأموال التي خُصمت منه مع التجديد المقبل، لكن موافقته تأخرت ولم تضمن مساعدة النادي اقتصاديًا للإبقاء على ليونيل ميسي.

كما كشفت "إل موندو" أن بيكيه خدع إدارة برشلونة وقامت شركته بإنتاج الفيلم الوثائقي الخاص بغريزمان والذي أسدل الستار خلاله على قراره الأخير وتفضيله البقاء في أتلتيكو مدريد على الانتقال إلى برشلونة، غضب بارتوميو من تلك الواقعة وشعر بالخداع وأن اللاعب فضل مصلحته الشخصية على مصلحة ناديه، وأرسل الرئيس إلى الشؤون القانونية للنادي يستشيرهم بخصم 25% من عقد اللاعب كعقوبة على "عدم احترامه لبرشلونة وتشويه صورته".

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة تأمل أن يحافظ بيكيه على وعده لهم، بتفضيله الاعتزال بدلًا من البقاء على دكة البدلاء، حتى يتسنى لها توفير راتبه الذي يعد الأكبر بين زملائه.

وقال بيكيه في تصريحات صحافية عام 2021: إذا أخبرني كومان -مدرب برشلونة السابق- غدًا أنه عليّ الرحيل سأرحل، لن ألعب لأي نادٍ آخر سوى برشلونة، لذا سأعتزل كرة القدم، ولن أقبل بدور البديل والخروج من الباب الصغير.

ومع تعاقد برشلونة بداية الموسم الحالي مع كريستنسن وكوندي بالإضافة إلى وجود آراوخو وإريك غارسيا فإن بيكيه هو خيار تشافي الخامس في الخط الخلفي، وبدا هذا جليًا مع اعتماد المدرب عليه في مباراتين فقط بجميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة يوم الاثنين أن بيكيه (35 عاماً) تذمر من قلة دقائق لعبه عقب هزيمة الفريق أمام بايرن ميونخ، وسمعه تشافي الذي استشاط غضباً وأوقفه قبل أن يقول له "والآن ستلعب أقل مما كنت تلعبه"، ليزيد التوتر بين الطرفين.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" يوم الخميس، أن بيكيه يمتلك بندًا في عقده (يمتد حتى 2024) يسمح لإدارة النادي بفسخه قبل عام على نهايته إذا لم يشارك في 35% من مباريات الفريق خلال العام قبل الأخير.

ولم ينعم بيكيه بموسم هادئ سواء داخل الملعب أو خارجه، إذ انفصل عن شريكته شاكيرا المغنية الكولومبية الشهيرة مطلع يونيو الماضي، ويخوض خلافات قانونية معها حول حضانة طفليهما ميلان وساشا.