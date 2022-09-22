فليك: غياب نوير وغوريتسكا "جيد"

أكد هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا أن الغياب المفاجئ للقائد مانويل نوير ولاعب الوسط ليون غوريتسكا قبل مباراتين بدوري الأمم الأوروبية أمر محبط لكنه اختبار جيد قبل نهائيات كأس العالم بقطر.



وتفتقد ألمانيا، التي تستضيف المجر يوم الجمعة قبل أن تحل ضيفة على إنجلترا الأسبوع المقبل، جهود الثنائي الذي استبعد يوم الأربعاء بعد الإصابة بفيروس كورونا.



وقال فليك في مؤتمر صحافي: لقد كان إعدادا جيدا. كل الأمور واردة في قطر، وقد نتعرض لأمر كهذا، لابد أن نكون دائما قادرين على الاستجابة والتعامل مع الموقف بأفضل صورة ممكنة.



وبعد ساعات من إعلان غياب اللاعبين، استدعى فليك كلا من ماكسيميليان أرنولد وحارس المرمى أوليفر باومان.



وواصل: نحن سعداء بأنهما حافظا على جاهزيتيهما (رغم التوقف الدولي).



وسيعتمد فليك على مارك أندريه تير شتيغن حارسا أساسيا أمام المجر في إطار استعداداته لكأس العالم في قطر بعد أقل من شهرين.



وتسعى ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، بشدة لتعويض الخروج المفاجئ من الدور الأول بنهائيات كأس العالم 2018.



وتابع المدرب: من الجيد خوض هذه المباريات الآن. سنستغلها لتحسين أدائنا. قلنا إن تصدر مجموعتنا بدوري الأمم سيبعث برسالة قوية إلى المنافسين.



وأتم: لذا نريد أن نتأهل لدور الأربعة (بدوري الأمم). الأمر في يدنا ونحن مستعدون بشكل جيد.

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