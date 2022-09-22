فيتوريا يكشف سبب استبعاد عواد.. ويعد بكأس العالم

أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، اليوم الخميس، أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين في الفترة المقبلة للانضمام للتشكيلة، مؤكدا أن المنتخب جاهز لمواجهة النيجر يوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب على مشارف الإسكندرية.



واستدعى البرتغالي فيتوريا سبعة لاعبين محترفين، في مقدمتهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، ضمن تشكيلة ضمت 27 لاعبا لخوض مباراتين وديتين مع النيجر وليبيريا في الإسكندرية.



وأضاف فيتوريا للصحافيين: قمت بتوسيع اختياراتي ومعي الآن 27 لاعبا وكان هناك مجموعة أخرى من اللاعبين يمكن اختيارهم.



وتابع: لكنني أقول إن الباب مفتوح دوما من أجل الانضمام للمنتخب، وذلك يتوقف على مستوى اللاعب من أجل ضمان النجاح مع المنتخب والمشاركة.



وأضاف: كما أن اختيار اللاعبين يتوقف على الهدف من المشاركة في المعسكر والمنافس الذي سنواجهه واستمرارية العمل وتواجد اللاعب الذي يقع عليه الاختيار بشكل دائم ضمن نفس المجموعة داخل المنتخب الوطني.



وأكمل: سيكون معنا لاعبون سيستمرون بشكل دائم. اللاعبون الذين انضموا للمعسكر الحالي مميزون.



وأشاد فيتوريا بمعسكر منتخب مصر مؤكدا أنه أوفى باحتياجات الجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء النيجر الجمعة وليبيريا يوم الثلاثاء.



ووعد المدرب البرتغالي الجماهير المصرية بوصول منتخب بلادهم إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وأضاف فيتوريا للصحافيين: عقدي يمتد أربع سنوات وأنا سعيد حتى الآن بالأجواء داخل منتخب مصر. لدي حماس كبير، وأعدكم ببلوغ مصر نهائيات كأس العالم 2026، الأمور تسير كما هو مخطط.

وعن استبعاد محمد عواد حارس الزمالك، قال فيتوريا: أنا معجب بمحمد عواد، في البداية قررت استدعاء 7 أو 8 لاعبين من الزمالك، لكن انتهى بي الأمر باستدعاء 4 فقط، بسبب مباراة الفريق في دوري أبطال إفريقيا.