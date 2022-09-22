نادال: اللعب مع فيدرر في آخر مبارياته لحظة تاريخية لي

أبدى نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، سعادته باللعب إلى جانب النجم السويسري المعتزل روجر فيدرر في آخر مباراة له بكأس ليفر يوم الجمعة.

وسيلعب النجم السويسري إلى جانب نادال في منافسات الزوجي، حيث يستعد فيدرر لإنهاء مسيرته الكبيرة في فريق واحد إلى جانب منافسه الأعظم.

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كان نادال قد أكد في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، أن المباراة التي سيلعب فيها جنبا إلى جنب مع نادال ستكون الأخيرة له.

وجعل ذلك الأمر مؤكدا بتواجدهما معا، وتم التأكيد على ذلك اليوم الخميس، بأن فيدرر سيلعب مع نادال في فريق أوروبا، لمواجهة فريق العالم الذي يتواجد فيه فرانسيس تيافو وجاك سوك في المباراة الأخيرة يوم الجمعة.

وستكون فرصة اللعب كزميل لفيدرر في الملعب في لندن، أمرا لا ينسى بالنسبة لنادال.

وقال نادال، في مؤتمر صحافي يوم الخميس: بعد كل الأمور الرائعة التي تشاركانها داخل وخارج الملعب، أن أكون جزءا من تلك اللحظة التاريخية، سيكون ذلك شيئا لا ينسى بالنسبة لي.

وأضاف: أتمنى أن أحظى بوقت لعب جيد وأن ألعب بمستوى لائق، وأتمنى أن ننجح معا في خلق لحظات جيدة وأن نفوز بالمباراة.

وأوضح: لكنني أتمنى أيضا أن يشجعنا الجمهور الحاضر بقوة، أنا متحمس للغاية لكي أكون هناك مع الفريق وبالطبع أن أكون إلى جانب روجر هو أمر أتطلع إليه.

وقال نادال: كنا قادرين على خلق حالة تنافسية رائعة معا، وعلى الجانب الآخر نشعر بالفخر الشديد لأننا رغم تنافسنا كنا ودودين للغاية معا، وهو أمر ليس سهلا لأننا نلعب من أجل بطولات مهمة في مسيرتنا بالتنس.