ساوثغيت يعترف: سمعتي على المحك بسبب ماغواير

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أنه مستعد لوضع سمعته على المحك لدعم هاري ماغواير، لكن مكان المدافع في الفريق سيصبح صعبا إذا استمر غيابه عن المشاركة في المباريات مع ناديه.



ولم يبدأ ماغواير، الذي ساعد إنجلترا في الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا العام الماضي، آخر أربع مباريات لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحقق يونايتد أربعة انتصارات متتالية في الدوري منذ بداية اخر مباراة شارك فيها ماغواير أساسيا بالدوري وهي الهزيمة 4-صفر أمام برنتفورد.

وقال ساوثغيت للصحافيين قبل مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية: من الواضح أنه ليس وضعا مثاليا (مع ماغواير). نحن بعد أسابيع قليلة فقط من فترة الإعداد للموسم، لذلك من الناحية البدنية إذا خاض اللاعبون 90 دقيقة كاملة فلا بأس من ذلك.



وتابع: بعد سبعة إلى ثمانية أسابيع أخرى، سيصبح ذلك أكثر تعقيدا. لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا ومن المهم دعم أفضل لاعبينا. مهما كانت السمعة التي أمتلكها فأنا أدعمه.



وتقترب إنجلترا من الهبوط للدرجة الثانية بعد أن حصدت نقطتين من أول أربع مباريات، بما في ذلك هزيمتان مفاجئتان أمام المجر.



ويلعب المنتخب الإنجليزي ضد إيطاليا في ميلانو في وقت لاحق يوم الجمعة ثم يستضيف ألمانيا في ويمبلي يوم 26 سبتمبر حيث يواصل الفريق استعداداته لكأس العالم في قطر.