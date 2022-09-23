شقيق بلينغهام يوقع عقده الاحترافي الأول

وقع جوبي بلينغهام، لاعب فريق برمنغهام سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على أول عقد احترافي له مع الفريق في يوم عيد ميلاده السابع عشر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الشقيق الأصغر لجود بلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، وافق على العقد الذي عرضه برمنغهام عليه في يوليو الماضي، حيث وافق على التوقيع بمجرد بلوغه عمر 17 عاما.

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وقال برمنغهام، المنافس في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) عبر موقعه الرسمي: مع الوصول إلى ذلك الإنجاز، فقد وقع رسميا على أول عقد احترافي مع النادي.

وشارك جوبي بلينغهام للمرة الأولى مع برمنغهام سيتي في سن 16 عاما كبديل في خسارة الفريق أمام بليموث في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي، وشارك هذا الموسم ثلاث مرات كبديل في بطولة الدوري.

ويتواجد اللاعب حاليا مع المنتخب الإنجليزي لأقل من 18 عاما، والذي يستعد لمواجهة كل من هولندا وجزر فارو وبلجيكا في كأس بيناتار في إسبانيا.

ولعب جود بلينغهام 44 مباراة مع برمنغهام، كما أنه لعب للمرة الأولى مع الفريق في سن 16 عاما، قبل الانضمام إلى بوروسيا دورتموند في عام 2020.