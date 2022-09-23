مانولاس يجتمع مجدداً ببيانيتش بانضمامه إلى الشارقة

أعلن نادي الشارقة عن ضم اليوناني كوستاس مانولاس لاعب أولمبياكوس بعقد يمتد إلى موسمين يوم الجمعة.

ونشر الشارقة عبر حسابه في تويتر فيديو لمانولاس وهو يجري الفحص الطبي، وعلق "تمهيدا لانضمامه لقلعة الملك. المدافع اليوناني كوستاس مانولاس يصل الشارقة ويجري الفحوصات الطبية".

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ثم ذكر: نرحب بانضمام المدافع اليوناني مانولاس ( 31 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني في صفقة انتقال بعقد يمتد لموسمين.

وذكرت وسائل اعلام اماراتية ان مانولاس انهى عقده بالتراضي مع اولمبياكوس، وسينتقل للشارقة حتى 2024 في صفقة انتقال حر.

ونجح الفريق المعروف باسم "الملك" في الضرب بقوة في سوق الانتقالات الذي يغلق في الامارات في 4 اكتوبر، بعدما نجح ايضا في ضم بيانيتش من برشلونة الاسباني، والدولي الإسباني السابق باكو الكاسير من فياريال.

وسبق لمانولاس وبيانيتش ان تزاملا في روما، حين لعب الاول مع الفريق الايطالي من 2014 حتى 2019 والثاني من 2011 حتى 2016.

وتعد فترة مانولاس مع روما الابرز في مسيرته التي شملت ايضا ايك اثينا (2009-2012) واولمبياكوس (2012-2014 ويناير 2022 حتى الان)، ونابولي الإيطالي (2019-2022).

ولعب مانولاس أكثر من 200 مباراة مع روما، وتتذكره جماهير نادي العاصمة على الدوام بهدفه في مرمى برشلونة في اياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا موسم 2018، حيث ساهم في تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما قلب خسارته 1-4 ذهابا في كامب نو الى فوز 3-صفر ايابا على الملعب الأولمبي في العاصمة.