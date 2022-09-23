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مبابي عن أزمته مع الاتحاد الفرنسي: سأقاتل من أجل زملائي

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مبابي
مبابي بقميص المنتخب الفرنسي

مبابي عن أزمته مع الاتحاد الفرنسي: سأقاتل من أجل زملائي

باريس - رويترز

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كشف المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن خلافه مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حول حقوق صور اللاعبين هو "موقف جماعي"، يهدف لمساعدة بقية زملائه اللاعبين في المنتخب الوطني للبلاد.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذا الأسبوع أنه سيراجع الاتفاقية الخاصة بحقوق صور اللاعبين بعد تقارير إعلامية تفيد بأن مبابي رفض المشاركة في أنشطة تتعلق بأحد الشركات الراعية للمنتخب الفرنسي.

وقالت شبكة إي.إس.بي.إن إن مبابي رفض المشاركة في صورة جماعية للفريق وفي أنشطة أخرى تخص بعض الرعاة هذا الأسبوع، لأنه لا يرغب في دعم بعض العلامات التجارية المرتبطة بعقود رعاية مع المنتخب.

وقال مبابي بعد فوز فرنسا 2-صفر على النمسا في دوري الأمم الأوروبية الليلة الماضية: من البداية كان هذا تحركا جماعيا، ليس لدي أي مشكلة مطلقا في تصدر المشهد والقتال من أجل زملائي في الفريق. وكما قلت فإن التعرض لانتقادات ليس مشكلة كبيرة. أنا معتاد على ذلك.

وتابع: هذا لن يؤثر على أسلوب لعبي أو على أسلوب حياتي لكن المهم هو أن يساعد هذا المجموعة على الحصول على ما تريد.

وسيلتقي منتخب فرنسا بطل العالم خارج ملعبه مع نظيره الدنماركي في دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد.

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