مدرب الأرجنتين ينتقد "تأشيرة أميركا": الأمر يزعجني

أعرب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن استيائه من تأخر وصول اثنين من أبرز المدافعين في التشكيلة للمشاركة في وديتين في الولايات المتحدة استعداداً لمونديال قطر 2022، بعد مشكلة تأشيرة مرتبطة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان من المقرر أن ينضم مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ليساندرو مارتينيز ونظيره في توتنهام كريستيان روميرو إلى منتخب "التانغو" قبل وديتي هندوراس على ملعب إنتر ميامي الجمعة وجامايكا في نيويورك يوم الثلاثاء.

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ولكن عقب وفاة ملكة بريطانيا، أغلقت السفارة الأميركية في لندن أبوابها، مما أجبر كل من اللاعبين على العودة إلى الأرجنتين لتأمين تأشيرة للقدوم إلى الولايات المتحدة.

وبينما وصل مارتينيز إلى ميامي في الوقت المناسب لودية هندوراس، ما زالت الشكوك تحوم حول مصير روميرو، في حين ما زال سكالوني غير متأكد ما إذا كان سيكون الأخير متاحاً للمباراة الثانية على ملعب ريد بول أرينا.

قال سكالوني أمام الصحافيين: الأمر يزعجني، هذا أسبوع مهم من التدريب بالنسبة لنا قبل كأس العالم وكريستيان (روميرو) غير موجود. لقد تأخر طلبه.

ويعاني سكالوني من عدة مشاكل في خط الدفاع خصوصاً مع إصابة خوان فويث، ليبدأ رفاق ليونيل ميسي سباقهم مع الوقت لبلوغ أعلى المستويات البدنية الفنية قبيل الاستعدادات للعرس الكروي في قطر حيث سيواجهون السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة.

وأضاف سكالوني: لدينا أقصى درجات الاحترام لهندوراس. على الرغم من أنهم لن يشاركوا في كأس العالم، إلا أنهم يتمتعون بتقاليد قوية ولاعبين جيدين.

وعن استقبال الجماهير الأرجنتينية لمنتخب بلادها في ميامي قال: هناك الكثير من الأرجنتينيين هنا الذين رحبوا بنا بحرارة وجعلونا نشعر بأننا في وطننا.

في المقابل، أكد مدافع هندوراس دينيل مالدونادو أن منتخب بلاده لن يتراجع أمام ميسي ورفاقه، ووعد بجعل أمسية منتخب سكالوني صعبة، وقال: ليس لدينا أبداً نوايا سيئة لدخول مباراة كهذه، لكننا نخطط للعب بقوة وبجد.

وختم قائلاً: قد تكون مباراة ودية بالنسبة للأرجنتين، لكن بالنسبة لنا نخطط لترك روحنا في الملعب وإظهار أن منتخب هندوراس يملك الصفات والرغبة في المنافسة.