البرازيل تقسو على غانا وتوجه إنذارا إلى منافسيها بالمونديال

قست البرازيل على غانا عندما تغلبت عليها 3-صفر الجمعة في مدينة لوهافر الفرنسية في مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعداداتهما لمونديال قطر.

وحسمت البرازيل نتيجة المباراة في الشوط الأول بتسجيلها الثلاثية ووجهت إنذارا إلى منافسيها في العرس العالمي.

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وفرض مهاجم توتنهام الانجليزي ريشارليسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية (28 و40) من تمريرتين حاسمتين لنجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، رافعا رصيده الى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع هزه الشباك 11 مرة.

وافتتح قائد باريس سان جرمان قطب الدفاع ماركينيوس التسجيل في الدقيقة التاسعة.

وفرض السيليساو سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وخلق مهاجموه فرصا كثيرة بفضل تحركات لاعب وسط وست هام يونايتد الإنجليزي ماركوس باكيتا وجناح ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ومهاجم برشلونة الإسباني رافينيا واكتفوا بهز الشباك ثلاث مرات فقط في أول 45 دقيقة.

وبكرت البرازيل بالتسجيل عبر قائد سان جرمان ماركينيوس بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها رافينيا (9).

وعزز ريشارليسون تقدم البرازيل بالهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة مباغتة "على الطاير" من حافة المنطقة اثر تمريرة بينية رائعة من نيمار (28).

وأضاف ريشارليسون هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها نيمار (40).

وتحسن أداء غانا مطلع الشوط الثاني بدخول مهاجم أتلتيك بلباو إيناكي وليامس ومدافع ساوثهامبتون الإنجليزي محمد ساليسو مكان مهاجم رين الفرنسي كمال الدين سليمانا ومدافع كريمونيزي الإيطالي فيليكس أفينا-جيان، وكاد القائد مهاجم السد القطري أندريه أيوو يقلص الفارق برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية ارتطمت بالعارضة وخرجت عن الملعب (56).

واستعادت البرازيل أفصليتها في الدقائق العشرين الاخيرة وكاد نيمار يعزز التقدم بمجهود فردي رائع تلاعب خلاله بأكثر من مدافع قبل ان يتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس (81).

وأهدر البديل مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني كونيا فرصة ذهبية للتعزيز عندما تهيأت أمامه كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية من داخل المنطقة للبديل الاخر مهاجم ريال مدريد رودريغو، لكنه اطاح بها بغرابة فوق الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه (87).

وتلعب البرازيل مع تونس في باريس، وغانا مع نيكاراغوا في مدينة لوركا الإسبانية الثلاثاء المقبل.

وتلعب البرازيل في المونديال في المجموعة السابعة الى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون، وغانا في الثامنة الى جانب البرتغال الأوروغواي وكوريا الجنوبية.