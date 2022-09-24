العويس يتألق في تعادل السعودية مع الإكوادور بدون أهداف

تعادلت السعودية بدون أهداف مع الإكوادور في مباراة ودية بإسبانيا يوم الجمعة ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم لكرة القدم في قطر بعد شهرين.



وتألق الحارس محمد العويس خلال اللقاء وأنقذ مرماه من محاولات خطيرة خاصة من إينر فالنسيا.

ولم يحسن نواف العابد التعامل مع فرصة قرب المرمى في الدقائق الأخيرة ليسدد كرة سهلة بين يدي الحارس.



وتخوض السعودية مباراة ودية أخرى أمام الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.



وتنافس السعودية في النهائيات بالمجموعة الثالثة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.



وستلعب الإكوادور المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام قطر يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني ضمن المجموعة الأولى التي تشمل أيضا هولندا والسنغال.