المغرب يهزم تشيلي بثنائية استعدادا لكأس العالم

تغلب المنتخب المغربي على نظيره التشيلي بهدفين دون رد يوم الجمعة في مباراة ودية دولية.

وسجل سفيان بوفال الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 66، قبل أن يضيف عبد الحميد صبيري هدف المبارة الثاني في الدقيقة 78.

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ويلعب المنتخب المغربي مباراة ودية أخرى أمام باراغواي يوم الثلاثاء، فيما يلعب منتخب تشيلي، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس العال، أمام نظيره القطري في اليوم ذاته.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.