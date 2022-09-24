برشلونة يدرس عودة ميسي.. واللاعب يحبط الجماهير

تدرس إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي مجددًا للفريق وكيفية إقناع الأخير بذلك، لكن يبدو أن لاعب باريس سان جيرمان الحالي يشعر براحة نفسية حيث يتواجد الآن.

ورحل ميسي عن برشلونة مع بداية الموسم الماضي بسبب "مشاكل اقتصادية" كما وصفها بيان النادي الكتالوني، متجهًا صوب العاصمة الفرنسية باريس.

مادة اعلانية

وكشف تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لابورتا يعلم أن قضية عودة ميسي يجب أن تُحل عاجلًا أم آجلًا، ويمكن أن تتخذ علاقة الطرفين أشكالًا مختلفة، مثل تنظيم حفل تكريم كبير لليو في "كامب نو" مع اعتزاله كرة القدم وإعطائه الثناء الذي يستحقه، وتعيينه سفيرا دوليا للنادي، بالإضافة إلى محاولة ضمه حينما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان عام 2023.

وستعمل إدارة برشلونة على إنهاء كافة مشاكلها المالية لتوفير راتب ميسي حينما يعود، أما من حيث الإدارة الفنية للفريق، فإن تشافي مرحب بالطبع لكنه يعلم أن عليه أن يجد لميسي دورًا قياديًا في "توليفة" الفريق الجديدة.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن العلاقة بين لابورتا وميسي بدأت في العودة إلى مسارها الطبيعي، وأنه كان هناك اتصالات هاتفية بين الاثنين خلال الفترة السابقة، لكن لم يجتمعا حتى الآن لأن المقربين من ميسي وخاصة والده لا يريدون ذلك.

ومع محاولات برشلونة، تحدث ميسي عقب فوز الأرجنتين على هندوراس لـ "TYC" الأرجنتينية يوم الجمعة عن راحته النفسية في باريس قائلًا: أشعر أنني بحالة جيدة في باريس سان جيرمان، وأشعر باختلاف عن العام الماضي، كنت أعلم أن الأمر سيكون كذلك، أنا أكثر راحة هنا، وفي غرفة الملابس كذلك مع زملائي، بدأت في الاستمتاع بنفسي مرة أخرى.

ولعب ميسي 11 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 6 أهداف ومرر 8 تمريرات حاسمة.