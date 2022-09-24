فان دايك لا يخشى الإصابات قبل كأس العالم

لا يشعر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بالقلق من تعرضه للإصابة قبل كأس العالم لكرة القدم، رغم أنه يواجه جدولا مزدحما مع ليفربول قبل التوجه إلى قطر.

وغاب فان دايك عن بطولة أوروبا الأخيرة بسبب إصابته في الركبة لكنه قال يوم السبت إنه لا يشعر بالقلق من التعرض لإصابة أخرى قبل نهائيات هذا العام التي تنطلق في 20 نوفمبر.

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وأبلغ فان دايك الصحفيين قبل مواجهة هولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية: لم أفكر في هذا. سأخوض 13 مباراة في شهرين، لكنها مباريات أريد المشاركة فيها. إذا أمضيت وقتا في التفكير في الأمر، فمن المحتمل أن تتعرض للإصابة.

وتابع: ألعب المباريات من أجل الفوز. في ليفربول نحن في مرحلة يجب أن نفوز فيها على أي حال. سأركز على ذلك اعتبارا من يوم الاثنين عندما أعود إلى الفريق.

وشارك فان دايك في 48 مباراة مع هولندا منذ مباراته الأولى في 2015، لكنه فشل في التأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم الأخيرة في روسيا في 2018.