فيدرر يلمح إلى إمكانية خوض المزيد من المباريات

ألمح نجم التنس السويسري روجيه فيدرر إلى أنه من المحتمل أن يخوض جولة وداعية، بعد أن لعب آخر مباراة رسمية في مسيرته الاحترافية الحافلة، يوم الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت غرينتش).

وخاض فيدرر، الحائز على 20 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، مع النجم الإسباني رافاييل نادال منافسات الزوجي ببطولة كأس ليفر، لكنه أخفق في تحقيق الفوز، وودع الجماهير على أرض الملعب عقب المباراة.

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وفرض الثنائي جاك سوك وفرانسيس تيافوي، من فريق العالم، هيمنته وتغلب على الثنائي فيدرر ونادال، من فريق أوروبا، بنتيجة 4 - 6 و7 - 6 و11 - 9، لكن المباراة ظلت بمثابة احتفالية لفيدرر (41 عاما).

وانهمرت الدموع من عيني كل من فيدرر ونادال عقب المباراة التي استمرت ساعتين و14 دقيقة وشهدت حضور 17 ألفا و500 مشجع، حيث كانت المدرجات كاملة العدد.

ولم تؤثر خسارة فيدرر ونادال على مشاعر الحب التي أظهرتها الجماهير للنجم السويسري في نهاية مشواره الاحترافي.

كان فيدرر قد أعلن الاسبوع الماضي أن المشاركة في منافسات الزوجي في بطولة كأس ليفر ستكون الأخيرة في مسيرته، لكنه أبقى الباب مفتوحا حول إمكانية ظهوره مجددا على ملاعب التنس في مختلف أنحاء العالم لكن خارج المنافسات الاحترافية.

وقال فيدرر في مؤتمر صحفي عقد عقب المباراة: ليس لدي أي خطط على الإطلاق بشأن المكان والكيفية والموعد (لظهوره المحتمل على الملاعب مجددا). كل ما أعرفه هو أنني أود الذهاب واللعب في أماكن لم يسبق لي اللعب فيها، وأقول شكرا لأعوام مقبلة لكل من كانوا داعمين لي بشكل كبير.

وأضاف: فالشيء الصعب في كأس لافر هو أن التذاكر بيعت جميعها بالفعل. وأنتم تعرفون أن الكثيرين ربما كانوا يرغبون في التواجد هنا ولم يتمكنوا من ذلك.

وتابع أنه ربما تكون هناك طريقة أخرى يمكننا جميعا من خلالها الاحتفال معا.