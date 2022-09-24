يوفنتوس يعلن عن خسائر قياسية بعد غيابه عن البطولات

تعرض نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لخسائر مالية قياسية بلغت 254 مليون يورو (246 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو مع تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف في أول موسم لا يحقق فيه النادي المنتمي إلى مدينة تورينو أي ألقاب خلال عقد كامل.

وأضاف يوفنتوس في بيان أصدره في ساعة متأخرة من يوم الجمعة أن الخسائر ستستمر أيضا حتى نهاية العام المالي 2022-2023 في ظل استمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

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وقال يوفنتوس الذي يحتل حاليا المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي الأول إنه جمع 23 مليون يورو من مبيعات التذاكر خلال موسم 2022-2023 وهم مبلغ يقل قليلا عن مبيعات التذاكر في المواسم التي سبقت ظهور الجائحة.