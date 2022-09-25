النصر الإماراتي يضم المغربي تاعرابت

تعاقد النصر الإماراتي لكرة القدم يوم السبت مع المهاجم المغربي عادل تاعرابت قادماً من بنفيكا البرتغالي بعقد انتقال حر.

وأعلن النادي الاماراتي ضم الدولي المغربي السابق البالغ 33 عاماً إلى صفوفه في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، بعدما أصبح حراً منذ الأوّل من سبتمبر عقب إنهاء ناديه البرتغالي عقده الممتد حتى 2023 بالتراضي.

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وخاض اللاعب المولود في فرنسا ولعب لمنتخبي ما دون 17 و19 عاماً، قبل أن يختار تمثيل المغرب في 2009، تجربة غنيّة في أوروبا، حيث بدأ مشواره مع لنس الفرنسي (2006-2007) ثم توتنهام الإنجليزي (2007- 2010) ومواطنه كوينز بارك رينجرز(2010-2015)، قبل أن يعيره الأخير بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى مرتين إلى فولهام وثم ميلان الإيطالي.

والتحق تاعرابت بصفوف بنفيكا في 2015 لمدة خمس سنوات، لكنه فشل في فرض نفسه مع الفريق الأول، ليشارك مع الرديف. أعير موسم 2017-2018 إلى جنوى الإيطالي، ورغم ذلك جدد الفريق البرتغالي عقده حتى 2023، قبل ان يفسخه أخيراً.