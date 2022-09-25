بايرن ميونخ: نحتاج للاتحاد لتخطي هذا الموسم الصعب

أكد حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني للشؤون الرياضية، أن فريق الكرة بالنادي يجب أن يتحد من أجل أن يفرض سيطرته في الموسم الحالي الصعب من الدوري (بوندسليغا)، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات.

وبدأ بايرن، حامل اللقب في المواسم العشر الأخيرة، الموسم بشكل قوي محققا ثلاثة انتصارات وسجل 15 هدفا وتلقى هدفا واحدا، ولكن بعد ذلك تعادل في ثلاث مباريات قبل أن يخسر أمام أوغسبورغ بهدف نظيف. ويحتل بايرن ميونخ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق خمس نقاط خلف يونيون برلين، المتصدر.

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وقال حميديتش لصحيفة "بيلد آم سونتاج" إنه يجب على كل لاعب أن يقوم بدوره إذا أراد بايرن النجاح في موسم يشهد فترة توقف لمدة شهرين بسبب إقامة كأس العالم في قطر.

وقال: لا يوجد لدي أي شك أن فرصة الفرق للفوز باللقب في هذا الموسم الصعب للغاية، والذي يشهد إقامة بطولة كأس العالم في منتصفه، ستكون متاحة فقط إذا وجدوا إيقاعهم كفريق، وإذا طوروا أسلوب التدوير بين اللاعبين وإذا قاموا بدفع أنفسهم كوحدة واحدة.

ويستأنف بايرن ميونخ منافساته في الدوري عقب فترة التوقف الدولي يوم الجمعة المقبل بمواجهة باير ليفركوزن قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند يوم 8 أكتوبر المقبل.

وانضم صالح حميديتش لرئيس النادي هيربرت هاينر وأوليفر كان الرئيس التنفيذي في الإعراب عن دعمهما للمدير الفني للفريق جوليان ناغلسمان.

وقال: تحدثنا مع جوليان بشأن بكافة الجوانب المتعلقة ببدايتنا للموسم، بما في ذلك الإيجابيات، لأنه لم تتواجد فقط الخسارة من أوغسبورغ، ولكن أيضا الأهداف الكثيرة التي سجلها الفريق مبكرا، وتحقيق انتصارين بشباك نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وأشار فيليب لام، قائد بايرن ميونخ السابق، عبر قناة "بيلد" إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يجدوا دورهم مع الفريق.

وأوضح: من الضروري أن يعرف كل لاعب المطلوب منه تنفيذه على أرض الملعب. ولا أرى أن هذا يحدث الآن.