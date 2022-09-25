ساوثغيت: أنا الشخص المناسب لقيادة إنجلترا

اعتبر غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا، الواقع تحت ضغوط عقب مسيرة محبطة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، نفسه "الشخص المناسب" لقيادة المنتخب في كأس العالم في قطر هذا العام.



وهبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني بدوري الأمم عقب خمس مباريات بدون انتصار وتتضمن السلسلة هزيمتين من المجر إحداهما بنتيجة 4-صفر في ويمبلي وخسارة أخرى من إيطاليا بجانب تعادلين.



وانقلبت الجماهير على ساوثغيت عقب الخسارة 4-صفر من المجر في يونيو الماضي وواجه صيحات استهجان أيضا من الجماهير الزائرة أثناء تصفيقه لها عقب الهزيمة 1-صفر من إيطاليا في ميلانو يوم الجمعة.



وقال ساوثغيت الذي قاد إنجلترا إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 وإلى نهائي بطولة أوروبا 2021: أعتقد أنني الشخص المناسب لقيادة الفريق في البطولة.



وأضاف: أعتقد أن هذا يضمن استقرارا أكبر دون شك ولا أظن أن الأداء (أمام إيطاليا) كان سيئا وأعرف أنني سأتعرض لسخرية بسبب سلسلة الهزائم.



ويرى ساوثغيت أن الخبرة المكتسبة من مواجهة منافسين من الصف الأول في دوري الأمم ستساعد في تخطي التحديات في نهائيات كأس العالم التي تنطلق يوم 20 نوفمبر.



وتابع: اللاعبون الشبان بالتحديد الذين خاضوا هذه المباريات تعلموا الكثير ونعرف أننا سنتحسن.



وقال هاري كين قائد إنجلترا إنه يتفهم إحباط المشجعين، لكنه شدد على عدم وجود حاجة للهلع.



وأضاف مهاجم توتنهام هوتسبير: لن نهلع وندرك أننا نريد التحسن، كنت مشجعا لإنجلترا وما زلت، وأتفهم ذلك.



وتابع: سنخضع لتقييم عما سيحدث في نوفمبر وإذا نجحنا في كأس العالم لست متأكدا من إنشغال الجمهور بهذه الفترة السابقة من الصيف.



وستلعب إنجلترا على أرضها أمام ألمانيا يوم الاثنين.

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