موسيماني: سأصنع التاريخ مع أهلي جدة

أكد بيتسو موسيماني المدرب الجديد للأهلي السعودي، يوم الأحد، أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة البطل السابق الذي يشارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" لكرة القدم إلى حيث ينتمي.



وكتب المدرب الجنوب إفريقي في حسابه على "فيسبوك": دعونا نعيد الفريق إلى حيث ينتمي، ونكتب التاريخ وإسعاد جماهير الأهلي.



وتابع: شكرا للرئيس والمدير التنفيذي ومجلس الإدارة واللاعبين والمشجعين على منحنا الثقة لهذه المهمة.



وترك موسيماني قيادة الأهلي المصري في يونيو الماضي بعد فترة مميزة شهدت التتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين من بينهما الفوز على غريمه المحلي الزمالك في النهائي في نوفمبر 2020، وتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين.



والأهلي من الأبطال السابقين للدوري السعودي ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016.



ورغم الهبوط مدد الأهلي عقد المدرب روبرت سيبولدي لموسم واحد في يوليو، لكنه قرر فسخ التعاقد بعد بداية متواضعة في الدرجة الثانية تضمنت تعادلا وهزيمة في أول جولتين، وعين يوسف عنبر مدربا مؤقتا.



ويحتل الأهلي المركز السابع بثماني نقاط من خمس مباريات متأخرا بأربع نقاط عن الأخدود المتصدر.



وقالت شركة (إم.تي) التي تدير أعمال موسيماني إن المدرب البالغ عمره 58 عاما تلقى العديد من العروض من أندية ومنتخبات منذ رحيله عن العملاق المصري.



وأضافت الشركة في بيان: فرصة مثل هذا الفريق الكبير في السعودية تمثل المشروع المثالي المفيد للطرفين.



ونجح موسيماني، الذي استهل مسيرته التدريبية مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي في 2001، في الحصول على 21 لقبا في 21 عاما.



وموسيماني هو المدرب الأنجح في تاريخ ماميلودي صن داونز بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الجنوب إفريقي خمس مرات بالإضافة إلى لقب دوري الأبطال على حساب الزمالك في 2016.

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