نجم ليفربول الصاعد: صلاح مُلهمي

كشف الاسكتلندي بين دوك ناشئ ليفربول أنه يتخذ الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق كقدوة له، وأنه دائمًا ما يتعلم من الأخير لتطوير مستواه.
وسجل صاحب الـ16 عامًا بعد 8 دقائق من دخوله لقاءه الأول مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عامًا في شباك أيرلندا الشمالية، كما سجل هدفين في مباراته الأولى مع شباب ليفربول في الدوري الإنجليزي، وفي شباك نابولي بدوري أبطال أوروبا، عقب انتقاله بداية الموسم الحالي من سيلتك مقابل 600 ألف جنيه إسترليني.
وقال بين في تصريحات صحافية لـ "غلاسكو تايمز": أحاول دومًا تحسين تصرفاتي حينما تكون الكرة بحوزتي، إنها إحدى نقاط قوتي، لكنني دائمًا ما أتطلع للأفضل.
وتابع: أتخذ محمد صلاح قدوة لي، حتى حينما لا يكون بقمة مستواه، فهو دائمًا ما يحرز الأهداف.
وأضاف: أرقامه وإنجازاته رائعة، تتحدث عن نفسها.
ولعب صلاح 9 مباريات مع ليفربول هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل 4 أهداف ومرر 3 تمريرات حاسمة لزملائه.
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