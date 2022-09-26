الزمالك يكرر فوزه على إليكت ويبلغ دور الـ 32 في أبطال إفريقيا

تأهل الزمالك إلى دور 32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه 2-صفر على إليكت سبورت بطل تشاد يوم الأحد.
وبعد الفوز 2-صفر ذهابا في الكاميرون الأسبوع الماضي، حسم بطل الدوري المصري تأهله بهدفين سريعين قرب النهاية.
ومنح أحمد سيد (زيزو) التقدم للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف المدافع محمود حمدي (الونش) الهدف الثاني.
ويلعب الزمالك في دور 32 مع فلامبو دوسنتر بطل بوروندي.
وقدم الزمالك أداء متواضعا في الشوط الأول، واكتفى بفرصة واحدة بتسديدة من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).
وكانت أخطر فرص إليكت بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بالونش ومرت أعلى مرمى الحارس محمد عواد.
ولم يتغير الحال بعد الاستراحة إلى أن افتتح زيزو التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها المدافع عبد الله جمعة.
وأضاف الونش الهدف الثاني من مدى قريب بعد ركلة ركنية.
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